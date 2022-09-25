شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علقت جماهير أهلي جدة على تعيين بيتسو موسيماني مدربًا للفريق؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي السعودي في فجر اليوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري عن مفاجآة من العيار الثقيل، معلنّا توقيعه مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيستو موسيماني، ليدير تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

موسيماني مدير فني جديد للأهلي السعودي

ونشر الراقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان رسمي يعلن فيه توليه موسيماني مهمة تدريب الفريق، قائلًا:" بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرحبًا بيتسو".

وتفاجئ العديد من عشاق الراقي بكل مكان من تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق، حيث دارت التوقعات على الثنائي "لويس سييرا، وصالح المحمدي"، لإدارة مدرب الفريق خلفًا لـ يوسف عنبر.

تعليقات مثيرة من جماهير الأهلي على تعيين موسيماني مديرًا فنيًا للفريق

وشهدت تعليقات جماهير الأهلى على تعيين موسيماني فرحة عارمة، مؤكدة إلى مدى نجاحة الإدارة الجديدة في حل الأزمات سريعًا، وأبدت ثقتها التامة للمدرب الجنوب إفريقي.

ديريي أهلي وجدة

ويقود بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للأهلي السعودي، لاعبي الراقي بداية من اليوم، لتدريب الفريق بجدية قبل ديربي جدة المرتقب.

ومن المقرر أن يقع جدة الأهلي ثقيلًا على جدة مساء الأربعاء القادم 5 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الـ سادسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

والتي تنطلق في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.