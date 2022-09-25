شكرا لقرائتكم أمطار رعدية وأتربة على جازان وعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطاراً رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة. وبيّن المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة جازان، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً. طقس عسير كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وبين المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية على منطقة عسير، تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.