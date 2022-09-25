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الأمر بالمعروف بمكة يشارك بفعاليات اليوم الوطني

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شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف بمكة يشارك بفعاليات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري -   شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات اليوم الوطني ال92 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”.

الدوريات الراكبة والراجلة

وتضمنت المشاركة بالدوريات الراكبة والراجلة، ونُشِر المحتوى الإعلامي الخاص باليوم الوطني الذي يحمل كلمات ملوك المملكة، بالإضافة إلى نشر المحتوى التوعوي في تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له.

الأمر بالمعروف بمكة يشارك بفعاليات اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

معرض إلكتروني ومصلى متنقل

كما فعل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة، وتفعيل المعرض الإلكتروني والمصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بمنطقة مكة المكرمة.

الأمر بالمعروف بمكة يشارك بفعاليات اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

 

الأمر بالمعروف بمكة يشارك بفعاليات اليوم الوطني - متابعات الخليج 365

  • # الأمر بالمعروف
  • # اليوم الوطني
  • # مكة-المكرمة
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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