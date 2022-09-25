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شكرا لقرائتكم الأمر بالمعروف بمكة يشارك بفعاليات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في فعاليات اليوم الوطني ال92 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار”.
الدوريات الراكبة والراجلةوتضمنت المشاركة بالدوريات الراكبة والراجلة، ونُشِر المحتوى الإعلامي الخاص باليوم الوطني الذي يحمل كلمات ملوك المملكة، بالإضافة إلى نشر المحتوى التوعوي في تعزيز الهوية الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات على مبنى الفرع والهيئات والمراكز التابعة له.
معرض إلكتروني ومصلى متنقلكما فعل الفرع الشراكات مع الجهات الحكومية في المتنزهات والأسواق والطرق في مختلف محافظات المنطقة، وتفعيل المعرض الإلكتروني والمصلى المتنقل في مواقع فعاليات الاحتفالات بمنطقة مكة المكرمة.