محمد بن مسعود - الدمام - قال المهندس عبدالمحسن التركي، نائب الرئيس لقطاع النمو في مركز الوطني، إن إطلاق حملة “وطن رابح بأهله” تركز على القيم الأصلية للمجتمع السعودي وتستلهمها من أصالتهم.
وأضاف التركي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة الإخبارية ،أن الحملة تركز على القيم الأصيلة مثل “المواطنة- الطموح- المساعدة- البذل”.
اقرأ ايضًا
وظائف شاغرة في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمحسن التركي: حملة وطن رابح بأهله قائمة على القيم الإصيلة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.