عبدالمحسن التركي: حملة وطن رابح بأهله قائمة على القيم الإصيلة بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - قال المهندس عبدالمحسن التركي، نائب الرئيس لقطاع النمو في مركز الوطني، إن إطلاق حملة “وطن رابح بأهله” تركز على القيم الأصلية للمجتمع السعودي وتستلهمها من أصالتهم.

وأضاف التركي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم على قناة الإخبارية ،أن الحملة تركز على القيم الأصيلة مثل “المواطنة- الطموح- المساعدة- البذل”.

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