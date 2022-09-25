اخبار الخليج – رائدة الأعمال باسمة مبارك تمثل الوفد التجاري البحريني في إسطنبول

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت‭ ‬رائدة‭ ‬الأعمال‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬المترشحة‭ ‬النيابية‭ ‬للدائرة‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬رائدة‭ ‬وسيدة‭ ‬أعمال‭ ‬بحرينية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬وصناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬الأزياء‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة،‭ ‬والباحثات‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬لتنمية‭ ‬أنشطتهم‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬‭. ‬

كما‭ ‬قامت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬ألواني‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬ والتي‭ ‬تدعم‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬والمجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬التجاري‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬تشكيله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيارة‭ ‬أضخم‭ ‬وأشهر‭ ‬المعارض‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الملابس‭ ‬الجاهزة‭ , ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إسطنبول‭ ‬التركية‭. ‬

‎وأوضحت‭ ‬باسمة‭ ‬بأهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬التجارية‭ ‬وأن‭ ‬المعرض‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أشهر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأزياء‭ ‬وعالم‭ ‬الموضة‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬تجارية‭ ‬وتطوير‭ ‬مشروعات‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيات‭ ‬ومساعدتها‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭, ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تواجد‭ ‬شركات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬شحن‭ ‬الملابس‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الجمعية‭ ‬تنظم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬اسطنبول‭ ‬الدولي‭ ‬للأزياء‭ ‬والملابس‭ ‬الجاهزة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬من‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭. ‬

‭ ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬النتائج‭ ‬المبشرة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السيدات‭ ‬البحرينيات‭ ‬عقد‭ ‬صفقات‭ ‬وتوسعة‭ ‬أعمالهن‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة‭. ‬

‎كما‭ ‬وتدعو‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬بتوسعة‭ ‬أعمالهن‭ ‬والسعي‭ ‬المتواصل‭ ‬لإنجاح‭ ‬كل‭ ‬مشروع‭ ‬مهما‭ ‬بدى‭ ‬صغيراً‭ . ‬

‭ ‬

واختتمت‭ ‬حديثها‭ : ‬مهم‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬وتصدر‭ ‬تصاميم‭ ‬الأزياء‭ ‬مثل‭ ‬تركيا‭ . ‬

‭, ‬أيضاَ‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬مفيد‭ ‬للإرتقاء‭ ‬بالمملكة‭ ‬وزرع‭ ‬آفاق‭ ‬بعيدة‭ ‬وكذلك‭ ‬الإنتقال‭ ‬من‭ ‬حال‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬لمحلات‭ ‬و‮»‬‭ ‬براندات‮»‬‭ ‬بحرينية‭ ‬وتطوير‭ ‬صناعتها‭ ‬لتصبح‭ ‬ذات‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ . ‬

‭ ‬

العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬تخصص‭ ‬الأزياء‭ ‬والموضة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬هذه‭ ‬الأزياء‭ , ‬وإبراز‭ ‬تواجد‭ ‬البحرين‭ ‬واهتمامها‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭ .‬