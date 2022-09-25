اخبار الخليج – رائدة الأعمال باسمة مبارك تمثل الوفد التجاري البحريني في إسطنبول

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت رائدة الأعمال باسمة مبارك المترشحة النيابية للدائرة الحادي عشر في المحافظة الشمالية مع أكثر من 20 رائدة وسيدة أعمال بحرينية أخرى من العاملات في مجال تصميم وصناعة وتجارة الأزياء والملابس الجاهزة، والباحثات عن فرص لتنمية أنشطتهم التجارية في هذا المجال .
كما قامت جمعية «ألواني البحرين» والتي تدعم رائدات الأعمال والمجالات ذات الصلة للمشاركة في الوفد التجاري البحريني الذي تعمل الجمعية على تشكيله من أجل زيارة أضخم وأشهر المعارض التجارية في عالم الملابس الجاهزة , المقام حاليا في مدينة إسطنبول التركية.
وأوضحت باسمة بأهمية الزيارة التجارية وأن المعرض يعد فرصة مواتية من أجل التعرف على أشهر العلامات التجارية في قطاع الأزياء وعالم الموضة والدخول في صفقات تجارية وتطوير مشروعات رائدات الأعمال البحرينيات ومساعدتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية, إضافة إلى تواجد شركات تجارية عالمية متخصصة في شحن الملابس إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وقالت إن الجمعية تنظم المشاركة في معرض اسطنبول الدولي للأزياء والملابس الجاهزة للمرة الثانية على التوالي بعد النجاح الذي حققته المشاركة الأولى في النسخة السابقة من المعرض في شهر فبراير الماضي.
وأشارت إلى النتائج المبشرة التي تحققها هذه المشاركة، حيث تمكنت عدد من السيدات البحرينيات عقد صفقات وتوسعة أعمالهن والدخول في أنشطة تجارية جديدة.
كما وتدعو النساء على وجه الخصوص بتوسعة أعمالهن والسعي المتواصل لإنجاح كل مشروع مهما بدى صغيراً .
واختتمت حديثها : مهم التواجد في الدول التي تنتج وتصدر تصاميم الأزياء مثل تركيا .
, أيضاَ هذا الحضور مفيد للإرتقاء بالمملكة وزرع آفاق بعيدة وكذلك الإنتقال من حال الأسر المنتجة لمحلات و» براندات» بحرينية وتطوير صناعتها لتصبح ذات معايير عالمية .
العمل على تطوير تخصص الأزياء والموضة كما هو في الدول التي تصدر هذه الأزياء , وإبراز تواجد البحرين واهتمامها في الصناعة لمستقبل أفضل .
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