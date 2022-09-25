اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يغادر أرض الوطن متوجهاً الى جدة ليلتقي بأخيه خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - غادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم متوجهاً الى جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ، حيث يجري جلالته مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة الى مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية.
وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال.
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