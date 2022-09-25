اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يغادر أرض الوطن متوجهاً الى جدة ليلتقي بأخيه خادم الحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - غادر‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬ورعايته‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬متوجهاً‭ ‬الى‭ ‬جدة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬‮ ‬بأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬‮ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬جلالته‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مودعي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ .‬

رافقت‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬الحل‭ ‬والترحال‭.‬