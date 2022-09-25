قاهر الهلال.. أرقام وبطولات بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الجديد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيا للفريق وتولي زمام الأمور الفنية بالنادي في دوري يلو وعودته مرة أخرى للمشاركة في دوري روشن.

الأهلي يتعاقد مع بيتسو موسيماني

ونشر النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهلا موسيماني”.

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أرقام وبطولات بيتسو موسيماني طوال مسيرته

ويتملك المدير الفني بيتسو موسيماني أرقام وبطولات عديدة خلال مسيرته الفنية مع نادي صن دوانز أو نادي الأهلي المصري، وحقق إنجازات متعددة.

أرقام موسيماني مع صن دوانز

وقاد موسيماني صن داونز إجمالاً في 332 مباراة بكافة المنافسات ، محققاً الانتصار في 187 مباراة ، والتعادل في 78 لقاء ، والهزيمة في 67 مواجهة .



وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب إفريقي مواسم ..

«2013 – 2014 ، 2015 – 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2018 – 2019 ، 2019 – 2020 “.

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كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 – 2016 ، 2019 – 2020 ” ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 – 2015.



وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.

أرقام موسيماني مع الأهلي المصري

قاد موسيماني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في 102 لقاء حقق الفوز فى 65 مباراة وتعادل فى 26 مناسبة، وخسر 11 مواجهة، أحرز 194 هدفا وتلقى مرماه 79 هدفا.

وفاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي بـ 5 بطولات، هي : دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالي.

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