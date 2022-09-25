محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – هيئة علوم الفضاء تفوز في المسابقة العالمية لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومركز محمد بن راشد للفضاء لاستضافة الحمولات «PHI»

كانت هذه تفاصيل خبر أمانات المناطق تشارك في معرض “مشاريع مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.