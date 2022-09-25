اخبار الخليج – كاف الإنسانية بجمعية الاصلاح تكرم الدكتور مصطفى السيد وتمنحه جائزة ولقب «عميد المتطوعين»

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرا لجهوده المتميزة و المتواصلة في مجال العمل الإنساني داخل و خارج المملكة على مدار سنوات طويلة قدم فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح جائزة ولقب عميد المتطوعين في مملكة البحرين للدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وذلك في حفل كبير نظمته كاف الإنسانية لتكريم المشاركين في برنامج تحدي المتطوعين بحضور عدد من كبار الشخصيات النشطة في التطوع من داخل وخارج البحرين.
وبهذه المناسبة أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ بأنه يأتي تكريم الدكتور مصطفى السيد بهذه الجائزة المستحقة تقديراً لما يقوم به من جهود إنسانية كبيرة تنفيذاً للتوجيهات الكريمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وما حققته المؤسسة من إنجازات إنسانية متميزة داخل وخارج البحرين بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.
وبين فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ بأن الدكتور مصطفى السيد يعد من الرواد الأوائل ومسيرته حافلة بالعمل التطوعي والدؤوب في المجال الإنساني وشؤون الصحة والسلامة المهنية والتدريب وصاحب إنجازات متميزة وله عطاءات و جهود كبيرة مخلصة في دفع عجلة التنمية والارتقاء بالوطن الغالي، كما يعتبر من أبناء مملكتنا الغالية ورمز للعديد من أبناء البحرين المخلصين الذين ساهموا في بناء هذا الوطن المعطاء، واستطاع من خلال مسيرته المُنجزة أن يرتقي باسم البحرين في الداخل والخارج.
من جانبه عبر الدكتور مصطفى السيد عن سعادته وتشرفه بهذا التكريم الذي يأتي نتيجة لتوفيق الله عز وجل ومن ثم الدعم الكبير الذي يحظى به العمل الإنساني والتطوعي من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء والقيادة الشابة والطموحة لسمو سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وتوفير كافة السبل والتسهيلات لدعم وتطوير العاملين والمتطوعين في هذا القطاع المهم الذي له الدور البارز في مساعدة المحتاجين والمتضررين داخل وخارج البحرين.
كما وجه سعادته خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن أحمد الشيخ على جهود فضيلته في تقدم العمل الإنساني والخيري مثمناً اختياره لنيل هذه الجائزة التي يعتز ويفتخر بها، مشيداً بجهود كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح في خدمة المجتع البحريني و العمل التطوعي
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