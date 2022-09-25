اخبار الخليج – كاف الإنسانية بجمعية الاصلاح تكرم الدكتور مصطفى السيد وتمنحه جائزة ولقب «عميد المتطوعين»

محمد بن مسعود - الدمام - تقديرا‭ ‬لجهوده‭ ‬المتميزة‭ ‬و‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬قدم‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬جائزة‭ ‬ولقب‭ ‬عميد‭ ‬المتطوعين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬كبير‭ ‬نظمته‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬لتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تحدي‭ ‬المتطوعين‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬النشطة‭ ‬في‭ ‬التطوع‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬بأنه‭ ‬يأتي‭ ‬تكريم‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المستحقة‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬إنسانية‭ ‬كبيرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الكريمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬إنسانية‭ ‬متميزة‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭.‬

وبين‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬بأن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل‭ ‬ومسيرته‭ ‬حافلة‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والدؤوب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬وشؤون‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬والتدريب‭ ‬وصاحب‭ ‬إنجازات‭ ‬متميزة‭ ‬وله‭ ‬عطاءات‭ ‬و‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬مخلصة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالوطن‭ ‬الغالي،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‭ ‬ورمز‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬المخلصين‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬المعطاء،‭ ‬واستطاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬المُنجزة‭ ‬أن‭ ‬يرتقي‭ ‬باسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬وتشرفه‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬نتيجة‭ ‬لتوفيق‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والتطوعي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬والحكومة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والقيادة‭ ‬الشابة‭ ‬والطموحة‭ ‬لسمو‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬السبل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬لدعم‭ ‬وتطوير‭ ‬العاملين‭ ‬والمتطوعين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬والمتضررين‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬سعادته‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الشيخ‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬فضيلته‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والخيري‭ ‬مثمناً‭ ‬اختياره‭ ‬لنيل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬يعتز‭ ‬ويفتخر‭ ‬بها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬كاف‭ ‬الإنسانية‭ ‬بجمعية‭ ‬الإصلاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتع‭ ‬البحريني‭ ‬و‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي

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