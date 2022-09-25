احتجاجات إيران .. مظاهرات “إنسانية بخلفيات اقتصادية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-االرياض

ضربت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية، التي اندلعت ردا على مقتل شابة بعد أن احتجزتها شرطة الأخلاق شتى أنحاء إيران.

وتضمنت الاحتجاجات خروج أعدادا كبيرة من النساء، اللاتي تدفقن على الشوارع في استعراض نادر للتحدي ضد الحكومة وتطبيقها لقانون الحجاب، الذي يفرض على النساء تغطية الشعر وارتداء ملابس فضفاضة.

وانتشرت المظاهرات على نطاق واسع، مع اتساع المطالب لتعكس غضب الإيرانيين العاديين على ظروفهم المعيشية نتيجة الفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية.

ومع انتشار الغضب في البلاد، انضم المزيد من الإيرانيين إلى المظاهرات، لتتحول الأزمة إلى متنفس عن حالة استياء أوسع تجاه الحكومة، وقال محللون إن سنوات من الانهيار الاقتصادي تسببت في نفاد صبر الكثير من الإيرانيين، الذين تدفقوا على الشوارع بين الحين والآخر احتجاجا على ذلك خلال السنوات الأخيرة.

ووجه العديد من الإيرانيين الساخطين عداءهم تجاه نظام الحكم “المرشد الأعلى علي خامنئي”. وانتشرت لقطات يظهر فيها المتظاهرون يهتفون بموته وسقوط ابنه مجتبي، الذي يعتبر خليفة محتملا له، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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وبحسب مصادر محلية فقد قتل 41 شخصا على الأقل واعتقل مئات الإيرانيين خلال اسبوع من التظاهرات احتجاجا على وفاة الشابة، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وسائل إعلام رسمية.