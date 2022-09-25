المملكة تشارك في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات ITU في “بوخارست”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تشارك المملكة العربية السعودية، في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات ITU، غداً، الذي سيُعقد في العاصمة الرومانية بوخارست خلال الفترة 26 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر 2022.

ويرأس وفد المملكة، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبمشاركة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.

وتقود المملكة في هذا المؤتمر، ملفات مهمة على الصعيد الدولي، يأتي في مقدمتها صياغة الخطة الإستراتيجية والمالية للاتحاد، ومناقشة السياسات العامة الدولية لشبكة الإنترنت ودور الاتحاد فيها، إضافة إلى الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وبحث عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة.

وتعد المملكة من أهم الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد نظراً لمكانتها القيادية الدولية والإقليمية في الاتحاد، ولجهودها الداعمة له، ولدورها الفاعل في إيجاد توافق الآراء الدولية، إضافة إلى دعمها للشراكات والعمل التعاوني مع الدول الأعضاء في بناء حاضر الاتحاد، وتمهيدِ مستقبله.

يشار إلى أن مؤتمر المندوبين المفوضين الذي يُعقد كل أربع سنوات، هو أعلى سلطة في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم من خلاله تحديد السياسات العامة لتحقيق أهداف الاتحاد، وإجازة الخطة الإستراتيجية والمالية للاتحاد لأربعة أعوام قادمة، وتُقرِّر فيه الدول الأعضاء دور المنظمة في المستقبل.