بمناسبة الذكرى الرابعة.. توزيع منشورات توزع في بغداد لحشد مظاهرة كبرى

محمد بن مسعود - الدمام - وزعت منشورات في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد، تحشد لتظاهرة الأول من أكتوبر المقبل.

ورصد مواطنون وفقا لمراسل RT منشورات في بعض المناطق وهي تدعو للمشاركة في التظاهرات التي ستنطلق في الأول من أكتوبر المقبل وهي الذكرى الرابعة للاحتجاجات المعروفة باسم “احتجاجات تشرين” التي انطلقت في الأول من أكتوبر عام 2019.

وجاء في نص المنشورات: “نداء الوطن، إلى العراقيين الأحرار الشرفاء يدعوكم شباب العراق للنزول في يوم السبت الأول من أكتوبر 2022 الساعة 11 صباحا في ساحة النسور”.

وذيلت المنشورات بجملة “للشعب كلمة داخل الخضراء” في إشارة إلى المنطقة الخضراء المحصنة.

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