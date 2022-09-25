“الصحة”: تسجيل زيادة في نسبة المفحوصين والمفحوصات عن سرطان القولون والثدي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متاباعات

سجّل برنامجا الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، زيادة في نسبة الإنجاز للمفحوصين والمفحوصات خلال عام 2022م.

وأكدت “الصحة” أن برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة حقق زيادة في نسبة الإنجاز للمفحوصين في الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم من الهدف السنوي، وذلك باستخدام فحص البراز الكيميائي المناعي.

وأضافت، أن الفحص يستهدف أفراد المجتمع من عمر 45 – 75 عامًا رجالاً ونساءً، ويغطي جميع المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، ومنذ بداية عام 2022م بلغت القيمة الحالية لعدد المفحوصين 27059، وهذا المنجز مرتبط بإستراتيجية وطنية، وببرامج رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال هدفه الإستراتيجي بتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وخفض معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية، وتقليل الوفيات الناجمة منها عن طريق تحسين القيمة المحصلة من الخدمات الصحية، وتسهيل الوصول للخدمة.

كما سجل برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي زيادة نسبة الإنجاز للمفحوصات بالكشف المبكر عن سرطان الثدي من الهدف السنوي، وذلك باستخدام جهاز الماموغرام، حيث يستهدف السيدات من عمر 40 – 69 سنة ممن ليس لديهن أية أعراض لسرطان الثدي، ويغطي جميع المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية، ومنذ بداية عام 2022م بلغت القيمة الحالية لعدد السيدات المفحوصات 59633، وأسهم في هذا الإنجاز عدد من الجهات الحكومية، إضافة للقطاع الخاص الموفر لخدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.