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في مشهد مذهل وضع نسر ذهبي مخالبه في عنق ماعز جبلي ورفعه في الهواء وحلق به قبل أن يسقط على الصخور فوق جبال الألب الإيطالية.
وعلى الرغم من أن الماعز يزن خمسة أضعاف وزن النسر الذهبي ، إلا أن النسر تمكن من التحليق به عالياً في مشهد مثير فوق جبال الألب إلا أن النهاية كانت فاجعة حيث سقط الماعز على الصخور وسط جبال الألب من بين مخالب النسر ونفق بطريقة مروعة، وفقا لصحيفة الديلي ميل.
وبعد سقوط الماعز شوهدت النسور الذهبية وهي تأكل جثته.
والقتل “الوحشي” للماعز الجبلي ، هي ظاهرة لم يتم تصويرها من قبل وفقا لبي بي سي ، ستظهر في حلقة يوم الأحد من سلسلة Frozen Planet II للمخرج السير ديفيد أتينبورو .
https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/09/مشهد_مذهل..-نسر-يرفع-ماعزاً-ويطير-به-فوق-جبال-الألب-والنهاية-فاجعة-.mp4
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Source almnatiq
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