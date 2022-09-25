المملكة تطرح 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة بقدرات 3300 ميجاواط

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أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) طرح 5 مشروعات جديدة للمنافسة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة.
وأوضحت الشركة أن هذه المشروعات تبلغ طاقتها الإجمالية 3300 ميجاواط، وتشمل 3 مشروعاتٍ لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة يصل إلى 1800 ميجاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميجاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط.
وتبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية طاقته 1100 ميجاواط، ومشروع في طبرجل طاقته 400 ميجاواط.
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Source akhbaar24
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