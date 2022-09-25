لهذا السبب.. الغذاء والدواء تحذر من استهلاك الملح

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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك الملح بكثرة، مشيرة الى انه قد يؤدي إلى مخاطر صحية، لارتفاع نسبة الصوديوم فيه.

وقالت الهيئة إن الصوديوم يلعب دوراً مهماً في العمليات الحيوية في الجسم ووظائف الخلايا، وارتفاع استهلاكه يرتبط بمخاطر صحية، منها: أمراض القلب، أمراض الأوعية الدموية، السكتة الدماغية.

وأوصت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، بالعمل بنصائح منظمة الصحة العالمية بخفض استهلاك الصوديوم وعدم تجاوز 5 غرامات من الملح يومياً للبالغين.

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Source almnatiq

