قصر بكنجهام ينشر صورة للمثوى الأخير للملكة إليزابيث

︎

.



نشر قصر “بكنجهام” صورة للمثوى الأخير للملكة إليزابيث في الكنيسة الملكية في وندسورغربي لندن، يظهر فيها حجر يحمل اسمها وأسماء والديها وزوجها الأمير فيليب.

ودُفنت الملكة إليزابيث يوم الاثنين الماضي بعد جنازة رسمية في كنيسة وستمنستر آبي، وكُتب على الحجر بحروف نحاسية “جورج السادس 1895-1952 / إليزابيث 1900-2002” في السطرين العلويين، متبوعا بنجمة تخص وساما رفيعا ثم “إليزابيث الثانية 1926-2022 / فيليب 1921-2021” في السطرين السفليين.

ويوارى نعش الملكة إليزابيث، بجوار مقبرة زوجها لأكثر من 70 عاما الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي عن 99 عاما، وذلك في مقصورة الملك جورج السادس، حيث دفن والداها وشقيقتها.

وتُوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في المرتفعات الإسكتلندية بعد جلوسها على العرش 70 عاما، وكانت مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية قد أقيمت في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، وذلك بحضور أكثر من ألفي شخصية عالمية تم دعوتها لحضور الجنازة.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

