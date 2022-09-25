“الأرصاد”: أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة جازان

︎

.

المناطق_جازان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطار رعدية وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، هروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

