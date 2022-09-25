محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة تمديد التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء من الخريجين الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الإدارية عن طريق التعاقد؛ وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضحت الوزارة استمرار تلقي طلبات المتقدمين والتسجيل حتى الساعة 12م من يوم الأربعاء 3 ربيع الأول 1444، وذلك من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة+” على الرابط الآتي: (https://masar.gov.sa). يُشار إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (58) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) موزعة بين الدرجات من الخامسة إلى الثامنة، وفق الشروط المعلنة.

كانت هذه تفاصيل خبر تمديد التقديم على وظائف “التجارة” المشمولة بلائحة التعاقد.. سجّل من هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.