“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على الخرخير ، ومحافظة شرورة .

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.