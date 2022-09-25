اخبار الخليج – «دانات» يواصل دعم الشباب البحريني عبر تدريب طلبة من جامعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬6‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬صيفي‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وبناء‭ ‬قدراته‭ ‬ومهاراته‭ ‬وتعريفه‭ ‬بالفرص‭ ‬المهنية‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬باللؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭.‬

ونظم‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلبة‭ ‬برنامجا‭ ‬تدريبا‭ ‬شاملا‭ ‬ومتكاملا،‭ ‬بدأه‭ ‬بمحاضرات‭ ‬نظرية‭ ‬حول‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والمحار‭ ‬وكيفية‭ ‬تشكله،‭ ‬ودراسة‭ ‬بيئته،‭ ‬واستخراجه،‭ ‬ثم‭ ‬نزل‭ ‬الطلبة‭ ‬للميدان‭ ‬حيث‭ ‬تسنت‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬الأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬للمحار،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬واستخراجه،‭ ‬ثم‭ ‬خضع‭ ‬المتدربون‭ ‬لدورة‭ ‬تدريبية‭ ‬مدتها‭ ‬أسبوعين‭ ‬كاملين‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تعريفهم‭ ‬بأساليب‭ ‬فحص‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬العالمية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مختبر‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭.‬

وعبر‭ ‬تدريبهم‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬تحديدا‭ ‬بإشراف‭ ‬مديرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الدكتورة‭ ‬ريم‭ ‬المعلا،‭ ‬تمكن‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬البحثي‭ ‬المؤهل‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بمراقبة‭ ‬عينات‭ ‬المحار،‭ ‬واكتسب‭ ‬الطلاب‭ ‬معرفة‭ ‬عملية‭ ‬بالطرق‭ ‬والمهارات‭ ‬المختلفة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬جمع‭ ‬البيانات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بمصايد‭ ‬محار‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والنظم‭ ‬البيئية‭ ‬المحيطة‭ ‬به،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المختبر‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬دانات‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬جمشير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التدريب‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬تعاون‭ ‬طموح‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬وتدريبهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬معرفتهم‭ ‬باللؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬يقيمها‭ ‬المعهد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ودورات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭.‬

ونوهت‭ ‬السيدة‭ ‬جمشير‭ ‬بالتزام‭ ‬الطلبة‭ ‬بحضور‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي،‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬استيعاب‭ ‬مفرداته‭ ‬بسرعة،‭ ‬والتطور‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخرجات‭ ‬المتميزة‭ ‬للبرنامج‭ ‬تدفع‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭ ‬لتطويره‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬عام،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬والمجوهرات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقات‭ ‬الوطنية‭ ‬الشابة‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإحياء‭ ‬قطاع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استخراج‭ ‬وتجارة‭ ‬وفحص‭ ‬اللؤلؤ‭.‬