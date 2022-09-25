اخبار الخليج – «دانات» يواصل دعم الشباب البحريني عبر تدريب طلبة من جامعة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات» 6 طلبة من كلية العلوم بجامعة البحرين في برنامج تدريب صيفي على مدى شهرين، وذلك في إطار حرص المعهد على دعم الشباب البحريني وبناء قدراته ومهاراته وتعريفه بالفرص المهنية التي توفرها مختلف المجالات ذات الصلة باللؤلؤ والأحجار الكريمة.
ونظم «دانات» لهؤلاء الطلبة برنامجا تدريبا شاملا ومتكاملا، بدأه بمحاضرات نظرية حول اللؤلؤ والمحار وكيفية تشكله، ودراسة بيئته، واستخراجه، ثم نزل الطلبة للميدان حيث تسنت لهم فرصة التعرف عن قرب على الأنواع المختلفة للمحار، والبحث عن اللؤلؤ واستخراجه، ثم خضع المتدربون لدورة تدريبية مدتها أسبوعين كاملين ركزت على تعريفهم بأساليب فحص اللؤلؤ باستخدام أحدث التقنيات العالمية الموجودة في مختبر «دانات».
وعبر تدريبهم في قسم الأبحاث في «دانات» تحديدا بإشراف مديرة الأبحاث في المعهد الدكتورة ريم المعلا، تمكن طلبة جامعة البحرين من متابعة جهود الفريق البحثي المؤهل خلال عمله على جمع بيانات ذات صلة بمراقبة عينات المحار، واكتسب الطلاب معرفة عملية بالطرق والمهارات المختلفة المستخدمة في جمع البيانات ذات الصلة بمصايد محار اللؤلؤ والنظم البيئية المحيطة به، سواء في الميدان أو في المختبر.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لمعهد دانات السيدة نورة جمشير أن هذا التدريب يأتي في إطار برنامج تعاون طموح مع جامعة البحرين يصب في مصلحة تأهيل الطلبة وتدريبهم وتعزيز معرفتهم باللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتشجيعهم على دخول هذا المجال الحيوي، إضافة إلى دمجهم في الفعاليات التي يقيمها المعهد من برامج ودورات وورش عمل.
ونوهت السيدة جمشير بالتزام الطلبة بحضور البرنامج التدريبي، وقدرتهم على استيعاب مفرداته بسرعة، والتطور الكبير في معارفهم ومهاراتهم، مشيرة إلى أن المخرجات المتميزة للبرنامج تدفع «دانات» لتطويره عاما بعد عام، وتعزيز قدرته على دمج المزيد من الشباب البحريني في قطاع اللؤلؤ والمجوهرات، مؤكدة أن الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة جزء أساسي من الخطة الوطنية لإحياء قطاع اللؤلؤ في مملكة البحرين وتعزيز مكانة المملكة الرائدة عالمياً في مجال استخراج وتجارة وفحص اللؤلؤ.
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