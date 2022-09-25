اخبار الخليج – حصص اللغة الإنجليزية هي الأفضل لدى طلبة المعلم أيمن جعفر

محمد بن مسعود - الدمام - عند سؤالك أي طالب في صفوف المعلم أيمن جعفر بمدرسة الفارابي الابتدائية للبنين عن أفضل الحصص لديه، فإنه يجيبك مباشرةً: «حصة اللغة الإنجليزية»، التي يقدمها المعلم أيمن بأسلوب تفاعلي جماعي تعاوني.
وقد حققت حصص هذا المعلم قبولاً كبيراً، نظراً لما يتبعه من نهج غير تقليدي في التدريس، أسهم في رفع التحصيل العلمي، وتطوير الجانب الشخصي لدى الطلبة في هذه المادة الأساسية المهمة.
وقال المعلم أيمن جعفر إنه أطلق في العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ مشروعاً تعليمياً تحت مسمى «خذ بيدي»، لتذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة في تعلّم مادة اللغة الإنجليزية، والذي تضمن وضع خطط عمل مبنية على أسس علمية ووفق نتائج تقييم كل طالب، مما انعكس بشكل واضح على إتقانهم لأساسيات ومهارات اللغة، وزيادة مشاركتهم داخل الحصص، وتفاعلهم أثناء الشرح.
ويأتي ذلك في سياق الجهود والمبادرات والمشروعات النوعية التي تقدمها الكوادر التربوية في المدارس الحكومية، تعزيزاً لمستوى الخدمات المقدمة لجميع الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية.
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