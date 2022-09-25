اخبار الخليج – حصص اللغة الإنجليزية هي الأفضل لدى طلبة المعلم أيمن جعفر

محمد بن مسعود - الدمام - عند‭ ‬سؤالك‭ ‬أي‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المعلم‭ ‬أيمن‭ ‬جعفر‭ ‬بمدرسة‭ ‬الفارابي‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنين‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬الحصص‭ ‬لديه،‭ ‬فإنه‭ ‬يجيبك‭ ‬مباشرةً‭: ‬‮«‬حصة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعلم‭ ‬أيمن‭ ‬بأسلوب‭ ‬تفاعلي‭ ‬جماعي‭ ‬تعاوني‭.‬

وقد‭ ‬حققت‭ ‬حصص‭ ‬هذا‭ ‬المعلم‭ ‬قبولاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬نظراً‭ ‬لما‭ ‬يتبعه‭ ‬من‭ ‬نهج‭ ‬غير‭ ‬تقليدي‭ ‬في‭ ‬التدريس،‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي،‭ ‬وتطوير‭ ‬الجانب‭ ‬الشخصي‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬الأساسية‭ ‬المهمة‭.‬

وقال‭ ‬المعلم‭ ‬أيمن‭ ‬جعفر‭ ‬إنه‭ ‬أطلق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬‮٢٠٢١‬‭-‬‮٢٠٢٢‬‭ ‬مشروعاً‭ ‬تعليمياً‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬خذ‭ ‬بيدي‮»‬،‭ ‬لتذليل‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬تعلّم‭ ‬مادة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬والذي‭ ‬تضمن‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬عمل‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬علمية‭ ‬ووفق‭ ‬نتائج‭ ‬تقييم‭ ‬كل‭ ‬طالب،‭ ‬مما‭ ‬انعكس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬إتقانهم‭ ‬لأساسيات‭ ‬ومهارات‭ ‬اللغة،‭ ‬وزيادة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬داخل‭ ‬الحصص،‭ ‬وتفاعلهم‭ ‬أثناء‭ ‬الشرح‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الجهود‭ ‬والمبادرات‭ ‬والمشروعات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الكوادر‭ ‬التربوية‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لجميع‭ ‬الطلبة‭ ‬بمختلف‭ ‬مراحلهم‭ ‬الدراسية‭.‬