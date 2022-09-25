«الجمارك»: 4 اشتراطات لاستيراد قطع غيار السيارات المستعملة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك 4 اشتراطات للسماح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة.

وتتلخص تلك الاشتراطات بأن تكون القطع المستعملة مصندقة، ونظيفة، وخالية من الشحوم والزيوت، مع إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.

وأشارت الهيئة إلى أن الأجزاء الرئيسية المسموح باستيرادها تشمل ناقل الحركة، والأبدان الخارجية، والدفرنس، إضافةً إلى الماكينة.

وكانت الهيئة نبهت على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها الذين يحملون مبالغ تصل إلى 60 ألف ريال بضرورة الإفصاح عنها. وأكدت الهيئة أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

وأفصحت عن أن تقديم الإقرار بشكل إلكتروني يكون عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.