استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 198 ريال للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، استقرارا عند الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 198.21 ريال، 52.86 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 181.69 ريال،48.45 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 173.43 ريال، 46.25 دولار، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 148.66 ريال، 39.64 دولار.