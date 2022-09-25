تلقى 4 جرعات من اللقاح.. إصابة الرئيس التنفيذي لفايزر بكورونا مجددًا

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كشفت الفحوصات الطبية اليوم الأحد عن إصابة ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر بفيروس كورونا مجددًا خلال أقل من شهرين.

وكان ألبرت بورلا (60 عامًا) قد أصيب بكورونا في أغسطس الماضي وبدأ العلاج بعقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركته.

كما تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان: «أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض».

وأكد بورلا أنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد.

وأضاف «لم أحصل بعد على تلك الجرعة لأنني كنت أتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس».

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Source almnatiq

