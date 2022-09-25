صورة تاريخية للملك سلمان مع أخيه الملك فهد في ألمانيا قبل 43 عاماً

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نشر الحساب الرسمي لمعرض تاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز، صورة تاريخية جمعت الملك الراحل مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل 43 عاماً.

وأظهرت الصورة التي التقطت في ألمانيا عام 1979، الملك فهد يجلس مبتسماً خلال زيارة رسمية ويجلس على يساره حاكم مقاطعة بافاريا الألمانية فرانس جوزيف.

وكان الملك سلمان يجلس على يمين أخيه الملك فهد، بينما كان يجلس على يساره سفير المملكة لدى ألمانيا الشيخ نوري إبراهيم.





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Source akhbaar24

