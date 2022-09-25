كواليس إطلاق الألعاب النارية باحتفالات اليوم الوطني.. وهذه معايير اختيار مواقعها (فيديو)

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استعرض مركز التواصل الحكومي، كواليس إطلاق الألعاب النارية في مختلف مناطق المملكة أثناء احتفالات اليوم الوطني 92، والمعايير التي تم بناءً عليها اختيار مواقع إطلاقها.

وأوضحت منسقة عمليات إطلاق الألعاب النارية، نوف عبد العزيز، أنه كانت هناك استعدادات خاصة للحظة إطلاق تلك الألعاب عند الساعة التاسعة مساءً، كما أن فريقاً مختصاً أدار هذه العملية من مواقع إطلاقها.

ولفتت إلى أنه تم تجهيز 18 موقعاً لإطلاق هذه الألعاب، موضحةً أن معايير اختيار الموقع اعتمدت على مدى توفر المساحة الكافية والآمنة لعملية الإطلاق، وكذلك الموقع المناسب لسكان المدينة نفسها من أجل مشاهدة تلك الألعاب.

وأشارت إلى أنه كانت هناك أشكال وأحجام وألوان مختلفة من الألعاب النارية بناء على فيديو تصويري، كما أنها كانت مرتبطة بسيستم أو كنترول لإطلاقها في اللحظة المُحددة وسط تواجد فرق من الدفاع المدني والإسعاف في الموقع أيضاً.

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Source akhbaar24

