محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير ضبطت شرطة منطقة عسير شابًّا وشابة ظَهَرا في مقطع فيديو مخالفيْن للآداب العامة. وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عسير تضبط شابًّا وفتاة ظَهَرَا في مقطعٍ يخالف الآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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