محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أقامت سفارة المملكة لدى النيجر معرضًا مصورًا عن تاريخ المملكة.

وافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ودولة رئيس البرلمان النيجري سيني عمر، المعرض الذي يحتوي على صور تحكي ماضي المملكة المشرف وحاضرها المشرق ومستقبلها الزاهر، إضافة إلى صور زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- لجمهورية النيجر، وصور عن العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالنيجر.

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى النيجر تقيم معرضًا مصورًا عن تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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