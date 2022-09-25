︎
.
نجح فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سعود الطبية، في استئصال ورم دماغي من مريضة سبعينية عبر عملية جراحية وهي في حالة الإفاقة.
وأوضح الاستشاري المُشارك في جراحة المخ والأعصاب الدكتور وليد القرشي، أن المريضة تعاني من مرض القلب التاجي وقد لوحظ عليها مؤخراً صعوبة في الكلام وضعف في حركة اليد اليسرى والوجه واللسان، حيث تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتي أظهرت كلفة ورمية في الفص الأيمن من قشرة الدماغ في منطقة الإحساس والحركة التابعة لمنطقة الوجه والرقبة.
ولفت إلى أنه جرى بعد ذلك مناقشة الحالة مع فريق التخدير وأخصائي الكلام والتخاطب وأخصائي العلاج الطبيعي والوظيفي، حيث تقرر إجراء العملية والمريضة في حالة الإفاقة؛ حفاظاً على المناطق المهمة في الدماء.
وأشار إلى أنه تم استئصال الورم باستخدام نظام المالحة الطبي جهاز الكافيترون والميكروسكوب الجراحي كما تمت مراقبة وفحص المريضة من قبل أخصائي التخاطب والعلاج الطبيعي طوال فترة استئصال الورم التي استمرت أكثر من ساعتين.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر إنجاز جديد لأطباء المملكة.. استئصال ورم دماغي لسبعينية في حالة الإفاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.