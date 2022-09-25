الرئيس التنفيذي لـ”فايزر” يعلن إصابته بفيروس “كورونا” مجدداً

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، لكنه يشعر بحالة جيدة ولا يعاني أي أعراض.
وأوضح بورلا، أنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد، كونه كان يتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة.
يشار إلى أن بورلا البالغ من العمر 60 عاماً قد أصيب بـ”كورونا” في أغسطس الماضي وبدأ العلاج بعقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركته.
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Source akhbaar24
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