︎ . المناطق_واس أقامت سفارة المملكة لدى النيجر معرضًا مصورًا عن تاريخ المملكة.

وافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر الدكتور زيد بن مخلد الحربي، ودولة رئيس البرلمان النيجري سيني عمر، المعرض الذي يحتوي على صور تحكي ماضي المملكة المشرف وحاضرها المشرق ومستقبلها الزاهر، إضافة إلى صور زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- لجمهورية النيجر، وصور عن العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالنيجر. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة لدى النيجر تقيم معرضًا مصورًا عن تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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