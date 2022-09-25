شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورسميا - بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا لأهلي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي أهلي جدة السعودي في الساعات الأولى من اليوم الأحد الموافق 25 من شهر سبتمبر الجاري، عن تعيين بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري، كمدربًا للفريق خلفا لـ يوسف عنبر الذي أدار الفريق بشكل مؤقت.

المدرب السابق لـ ثالث العالم مديرًا فنيًا لأهلي جدة

ونشر الراقي عبر موقعه الرسمي، منصة "تويتر"، صورة يعلن فيها تعاقد الإدارة مع المدير الفني الجنوب إفريقي، ملعقًا عليها: "بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي".

الأهلي يفاجئ الجميع ويخالف جميع التوقعات

وخالف النادي الأهلي جميع التوقعات، حيث أشارت العديد من الأنباء إلى تعيين لويس سييرا المدير الفني السابق للاتحاد مدربًا لكتيبة الراقي، بالإضافة إلى وجود صالح المحمدي مدرب شباب الخُضر ضمن أبرز المرشحين لقيادة الفريق، قبل أن يفاجئ الراقي جميع محبيه معانا عن تعاقده مع موسيماني.

وفي سباق منفصل.. قاد المدرب الجنوب إفريقي النادي الأهلي المصري سابقًا، ناجحًة في تحقيق العديد من البطولات القارية والمحلية، قبل أن يرحل في شهر يونيو الماضي بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

موعد مباراة الأهلي وجدة في دوري يلو السعودي للمحترفين

وفي سياق آخر من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على جدة في ديربي ناري، يوم الأربعاء القادم الموافق 5 أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يرتكز الأهلي في المركز السادس من جدول ترتيب دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 8 نقاط فقط لا غير، وجاء ذلك بعد تحقيق لاعبي الفريق انتصارين وهزيمة وحيدة وتعادلين، منذ انطلاق الموسم الجديد.