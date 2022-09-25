سفارة المملكة لدى مصر تقيم حفل استقبال خاص للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، حفل استقبال خاص للمواطنين المقيمين والزائرين بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، بحضور مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة، وأعضاء السفارة والطلبة الدارسين بمصر.

وألقى السفير نقلي كلمة له بهذه المناسبة رحب فيها بالحضور، واستعرض من خلالها الإنجازات التي حققتها المملكة، مؤكدًا في حديثه أن المملكة تسير بكل همة في طريق التنمية المستدامة، وتأبى إلا أن تكون في طليعة الصفوف في المجالات كافة، في ظل رؤية 2030.

وتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات الوطنية المتنوعة التي تعبّر عن الولاء والانتماء، وما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار. Advertisements Advertisements أخبار قد تهمك

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