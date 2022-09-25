عاجل الأهلي يتعاقد مع بيتسو موسيماني مدربا للفريق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_فريق التحرير

أعلن مسئولي النادي الأهلي عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لتدريب الفريق خلال الموسم الحالي بدوري يلو السعودي.

وقال النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بيتسو موسيماني مدربًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهلا موسيماني”.

يذكر أن إدارة نادي الأهلي السعودي، قد أعلنت عن فسخ عقد المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي، في بداية الموسم الجاري، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري يلو، ليتولى يوسف عنبر منصب المدرب المؤقت، لحين حسم ملف المدرب الجديد.

ويعاني أهلي جدة من تراجع في النتائج ولا سيما هبوطه من الدوري الممتاز إلى دوري يلو السعودي خلال الموسم الحالي

وتسعى إدارة الراقي للعودة مرة أخرى لدوري المحترفين السعودي، خاصًة وأن النتائج متذبذبة أيضًا في دوري يلو في الموسم الحالي