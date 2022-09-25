محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي في تويتر عن اختتام مشاركتها في فعاليات وزارة الداخلية ( عز الوطن ) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) بواجهة الرياض ، وشارك الدفاع المدني في عدد من العروض الميدانية والاستعراضات العسكرية ضمن احتفالات وزارة الداخلية بهذه المناسبة ، حيث تم استعرض الأليات الحديثة والقديمة والخدمات التي يقدمها القطاع ، كما شهدت فعليات الدفاع المدني حضور كثيف من الجمهور للاطلاع على جهود رجال الدفاع المدني في المحافظة على الاروح والممتلكات . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يختتم مشاركته في فعاليات ومعرض وزارة الداخلية المقامة احتفالًا باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.