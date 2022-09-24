شكرا لقرائتكم 234 متطوعًا لتنظيم اليوم الوطني بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يشارك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحدود الشمالية بعدد من الفرق التطوعية من خلال صناعة فرص تطوعية يصل عددها إلى 33 فرصة تطوعية سجل فيها 234 متطوعًا ومتطوعة؛ وذلك للمشاركة في تنظيم احتفالات اليوم الوطني في المنطقة.

أهمية العمل التطوعي:

ويعتبر العمل التطوعي وسيلة تعطي للفرد فرصة للتعرف على شرائح المجتمع المختلفة والانخراط بالمجتمع، فيبني الشخص كيانه ومكانته الاجتماعية في مجتمعه، ويثبت وجوده كشخص فاعل أثناء المشاركة في الأعمال التطوعية ممّا يؤدي إلى شعوره بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعه وأنه لابد من إفادة مجتمعه حتى يترك أثره الإيجابي من خلال ما يقدمه من بذل وعطاء للمشاركة في الجهود التنموية الحاصلة في البلد.