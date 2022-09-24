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شكرا لقرائتكم حمود الفايز : وداعًا أخبار mbc ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تقدم الإعلامي حمود الفايز الشهير باسم (أبو شيخة)، باستقالته على الهواء من قناة mbc، بعد سنوات حافلة بالعطاء في مجال الأخبار.
آخر إطلالة:وقال الفايز: “بعد أن أمضيت بها ما يربو عن ثلث سنوات عمري نشرة الليلة هي آخر إطلالاتي عليكم بعد أن تقدمت باستقالتي من إدارة أخبار mbc”.
امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام