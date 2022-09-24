شكرا لقرائتكم حمود الفايز : وداعًا أخبار mbc ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم الإعلامي حمود الفايز الشهير باسم (أبو شيخة)، باستقالته على الهواء من قناة mbc، بعد سنوات حافلة بالعطاء في مجال الأخبار. آخر إطلالة: وقال الفايز: “بعد أن أمضيت بها ما يربو عن ثلث سنوات عمري نشرة الليلة هي آخر إطلالاتي عليكم بعد أن تقدمت باستقالتي من إدارة أخبار mbc”.