مخرج فيلم الحرس الوطني ” عشرة واحد”:استخدمنا ذخيرة حقيقية في العمل وتم تدريب الممثلين من قبل مستشارين عسكريين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال مخرج فيلم الحرس الوطني ” عشرة واحد” حسام الزهراني أن الفيلم استغرق 4 أشهر لكتابته، وبعد ذلك تم البدء في مرحلة معاينة اللوكيشن واختيار المواقع والممثلين، وكان هناك نخبة من النجوم والفنانين.

وتابع خلال حديثه عبر “قناة الإخبارية” أنه تم بدء العمل على تدريب الممثلين على رمايات حقيقية وحية، وتم ذلك على يد مستشارين عسكريين.

وأضاف أنه تم تدريبهم على أكمل وجه، وتدربوا أيضاً على طريقة المشي والإشارات العسكرية وهذه الأمور كلها.