هيئة الطيران تمنح وكالات السفر فرصة لتصحيح وضعها

محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

منحت هيئة الطيران المدني والأرصاد وكالات السفر، غير الملتزمة بشروط وضوابط مزاولة هذا النشاط، فرصة لتصحيح وضعها حتى 30 أكتوبر القادم 2022م. منحت هيئة الطيران المدني والأرصاد وكالات السفر، غير الملتزمة بشروط وضوابط مزاولة هذا النشاط، فرصة لتصحيح وضعها حتى 30 أكتوبر القادم 2022م. وأشار مدير النقل الجوي بهيئة الطيران المدني الدكتور مازن غانم، أنه سيتم النزول الميداني عقب هذه الفرصة للتأكد من مستوى الالتزام واتخاذ الإجراءات بحق الوكالات المخالفة. وأكد حرص الهيئة على ترتيب وتنظيم سوق السفر وتطبيق ضوابط منح وتجديد تراخيص وكالات السفر، وكل ما من شأنه حصول المسافرين على الخدمات التي يطمحون إليها.

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