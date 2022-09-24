محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أوقفت وحدات من الأمن التونسي 88 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا يستعدون للتوجه نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي حسام الجبابلي اليوم، أن وحدات من الحرس البحري بالوسط أحبط عمليتي هجرة غير شرعية، وأوقفت 48 مهاجرًا غير شرعي، مضيفًا أن وحدات أخرى من الحرس بمحافظتي صفاقس والمنستير أوقفت 40 مهاجرًا كانوا بصدد الاستعداد لعملية هجرة غير شرعية، مشيرًا إلى أنه اتُّخذت الإجراءات القانونية في شأنهم.

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف العشرات من المهاجرين غير الشرعيين بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.