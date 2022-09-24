ليونيل ميسي يقود الأرجنتين للفوز على هندوراس ودياً

محمد بن مسعود - الدمام - سجل ليونيل ميسي هدفين وسيطرت الأرجنتين على مباراتها مع هندوراس لتفوز 3-صفر وديا في ميامي، إذ يواصل الفريق المشارك في كأس العالم لكرة القدم تطوير أسلوبه قبل البطولة التي ستقام في نوفمبر المقبل.

وكان ميسي في قلب الحدث منذ صفارة البداية، إذ مرر إلى بابو جوميز الذي وجد زميله لاوتارو مارتينيز ليفتتح التسجيل مبكرا.

وتعرض ميسي البالغ من العمر 35 عاما للعرقلة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39 من ديبي فلوريس لاعب هندوراس الذي حصل على بطاقة صفراء.

وتدخل زملاء ميسي على الفور أمام لاعبي هندوراس وتبادل اللاعبون الكلمات، لكن دون اشتباك بينهم. واستمر قائد الأرجنتين في الملعب.

وقرب نهاية الشوط الأول عرقل مارسيلو سانتوس الأرجنتيني جيوفاني لو سيلو لينفذ ميسي بهدوء ركلة جزاء احتسبها الحكم ليجعل النتيجة 2-صفر. وواصلت الأرجنتين الأداء بقوة في الشوط الثاني، لتمدد مسيرتها الخالية من الهزيمة إلى 34 مباراة.

وخطف إنزو فرنانديز الكرة في الدقيقة 69 وأرسل تمريرة مثالية إلى ميسي الذي سددها من فوق رأس الحارس ليسعد الجماهير في ملعب هارد روك. وواصلت الأرجنتين عرضها لإمتاع الجماهير عندما حاول ميسي تسديد كرة في الدقائق الأخيرة من المباراة لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وستخوض الأرجنتين مباراة ودية اخرى أمام جاميكا يوم الثلاثاء المقبل في نيوجيرسي. وتُعد الأرجنتين بطلة كأس العالم مرتين من بين المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2022. وستخوض أول مباراة في دور المجموعات ضد السعودية في 22 نوفمبر المقبل.

ميسي: العام الماضي لم أجد نفسي مطلقًا

تحدث ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، عن فوز راقصي التانجو وديا على الهندوراس (3-0) خلال التوقف الدولي الجاري.

ونجح ميسي في إحراز هدفين للأرجنتين.

وقال ميسي في تصريح عبر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على «تويتر»: «نحن قلقون مثل الناس، لكن يجب أن نتحلى بالهدوء، لدينا فريق رائع، إلا أن كأس العالم أمر استثنائي، وعلينا أن نتقدم خطوة بخطوة».

وأضاف: «نستمتع بكل لحظة نكون فيها معا، ونعد أنفسنا بجدية عندما يحين دورنا في العمل، ونحن منفعلون ومتحمسون للغاية لكن في نفس الوقت نظل هادئين، لأننا نعلم أنه لا يزال هناك وقت أمامنا قبل كأس العالم».

وزاد «نشعر بأننا في حالة جيدة كعادتنا. المباراة تجعلنا جاهزين أكثر فأكثر. والنتيجة كانت إيجابية وهذا يساعد دائما».

وعن سر تألقه مع «راقصي التانجو»، علق: «أشعر أنني في حالة جيدة على عكس العام الماضي. لم أجد نفسي مطلقا وقتها وهذا العام مختلف».

وأتم «أتيت إلى المنتخب بعقلية مختلفة، وأنا أكثر راحة مع النادي وزملائي وفي الملعب. لقد عدت للاستمتاع».

وأكد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني أن ارتياح ميسي في باريس ينعكس على أدائه مع المنتخب.

وختم «إنه يستمتع في فريقه وهذا مهم. كل من يشاهده هناك يرى انه يلعب ويستمتع. كلما استمتع هو نستمتع نحن. أراه سعيدا وأتمنى أن يستمر هكذا».