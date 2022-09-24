المجلس الأولمبي يتلقى «أس يو في» من أحد الرعاة الرئيسين

محمد بن مسعود - الدمام - يتجه المجلس الأولمبي الآسيوي بثقة نحو دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو بالصين العام المقبل، بفضل دعم وكرم شريك أساسي من الشركات الراعية.

فاحتفالًا بالعد التنازلي قبل عام من إنطلاق الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في 23 سبتمبر 2023، تلقى المجلس الأولمبي 4 سيارات أس يو في من شركة «لينك أند كو» المملوكة لمجموعة جيلي للسيارات ومقرها في هانغتشو.

أقيم حفل التسيلم في صالة عرض شركة «لينك أند كو» في الكويت، أمس الأول الجمعة 23 سبتمبر، قبل عام تماما من افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.

وقال حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي في هذه المناسبة: «إنها لفتة رائعة من أحد الشركاء الرئيسين لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة. إن لينك أند كو 01 نموذج مذهل حقًا، والمجلس الأولمبي الآسيوي فخور بارتباطه بهذه الشركة الديناميكية والمتطورة في صناعة السيارات».

وتابع «إن هذا العرض السخي يظهر روح التعاون الموجودة بين المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة للالعاب الآسيوية في هانغتشو وجميع شركائنا الرعاة والموردين. إن ذلك يجعلني واثقًا من أن الجميع يعملون من أجل نفس الهدف، وهو دورة ألعاب آسيوية ذكية وأنيقة في هانغتشو بالصين عام 2023».

وتقام الألعاب الآسيوية في هانغتشو من 23 سبتمبر حتى الثامن من اكتوبر 2023.