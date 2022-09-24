عاجل.. حقيقة وقوع انقلاب عسكري في الصين

︎

.

المناطق ـ متابعات

أفاد مراسل “نوفوستي” في بكين، بأن الأوضاع في العاصمة الصينية طبيعية والسكان يمارسون أعمالهم اليومية بشكل اعتيادي، مكذّبا ما أشيع من أنباء عن “حدوث انقلاب عسكري في الصين”.

وتناقلت بعض المواقع في وقت سابق من اليوم أخبارا “رجحت حدوث انقلاب على السلطة في الصين وانتقال الحكم إلى الجيش في مرحلة انتقالية”.

ويستعد سكان العاصمة الصينية بنشاط لـ”الأسبوع الذهبي”، في عطلة رسمية مدتها سبعة أيام بمناسبة الذكرى الـ73 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، التي تصادف في الـ1 من أكتوبر المقبل.

وتم تزيين ساحة تيانانمن الشهيرة في بكين بالزهور وفق تنسيق تقليدي على شكل “سلة مليئة بالورود والفواكه”، فيما تستقطب هذه الفعاليات سنويا الكثير من السياح من جميع أنحاء البلاد.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

