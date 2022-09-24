التعاون يختتم استعداداته لمواجهة “الجبلين” وديًا

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اختتم فريق التعاون، مساء اليوم السبت،تحضيراته، استعدادا لمواجهة الجبلين الودية، المقرر لها غدا الأحد خلال فترة التوقف الدولي.

وبدأ المران بعمليات الإحماء، وبعدها طبق اللاعبون تمارين لياقية وفنية متنوعة.

وشارك في التمارين اللاعب كاكو بعد فراغ مشاركته مع منتخب بلاده.



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Source akhbaar24

