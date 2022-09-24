“التجارة” تعلن تمديد التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء

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أعلنت وزارة التجارة اليوم (السبت)، تمديد التقديم على الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، ليكون التقديم متاحًا حتى نهاية يوم الأربعاء القادم 2/ 3/ 1444.
واوضحت أن التقديم يتم من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة+” على الرابط .
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Source akhbaar24
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