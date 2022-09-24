سفير المملكة بغينيا وسيراليون: قادة السعودية يسعون منذ تأسيسها لإقامة علاقات مع دول العالم قائمة على حسن التعامل

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المناطق ـ متابعات

ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا وسيراليون الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله ، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 92 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، أكد فيها أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام، وتعيد إلى الأذهان ذكرى 23 سبتمبر 1932م، التي تم فيها توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله.

وتطرق لجهود المملكة في توسعة وعمارة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كافة التسهيلات للحجاج والمعتمرين ليتمكنوا من أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة وأمن وسلام، منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.

ولفت إلى “رؤية المملكة 2030” التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله- أهمية خاصة، والتي منذ بدء تنفيذها حققت نقلة نوعية للمملكة على المستويات كافة.

وذكر أنه منذ تأسيس المملكة يسعى قادتها لإقامة علاقات الصداقة والتعاون مع دول العالم وفقا لمبادئ أساسية أهمها: حسن التعامل، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية؛ مشيدا بالعلاقات المتميزة القائمة بين المملكة وجمهورية غينيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي يسعى قادتها لتعزيزها والرفع بها إلى آفاق أرحب تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- وفخامة رئيس الفترة الانتقالية في جمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا.

كما تطرق لجهود المملكة في دعم جمهورية غينيا في مجالات الاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى معيشة الشعب الغيني الصديق، ذاكرا على سبيل المثال: إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى دونكا الوطني، بناء المدارس المهنية، ترميم مسجد الملك فيصل في كوناكري، تنظيم المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم في كوناكري على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- والمنح الدراسية المقدمة سنويا للطلاب الغينيين في الجامعات السعودية.



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Source almnatiq

