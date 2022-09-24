الفيحاء يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة الشباب

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تلقى فريق الفيحاء دفعة قوية قبل أيام من مواجهة الشباب في الدوري، بعدما شارك الثنائي حسين الشويش وبندر ناصر في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الفيحاء لمواجهة الشباب، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وخاض لاعبو الفيحاء حصة مران صباحية في الصالة الرياضية، أعقبها تمارين لياقية لتقوية العضلات، وفي الحصة المسائية شملت تمارين فنية وتكتيكية، ومحطات هجومية ودفاعية.

ويحتل الشباب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.



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Source akhbaar24

