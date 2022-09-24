مخالفات مسجلة
19 سبتمبر
15 مخالفًا لرعيهم 354 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة
18 سبتمبر
7 مخالفين لرعيهم 166 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة
11 سبتمبر
16 مخالفًا لرعيهم 256 متنًا من الإبل و120 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة
4 سبتمبر
19 مخالفًا لرعيهم 451 متنًا من الإبل 35 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة
28 أغسطس
20 مخالفًا لرعيهم 448 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة
21 أغسطس
14 مخالفًا لرعيهم 416 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة
14 أغسطس
16 مخالفًا لرعيهم 366 متنًا من الإبل 316 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة
7 أغسطس
14 مخالفًا لرعيهم 337 متنًا من الإبل و50 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة
كانت هذه تفاصيل خبر 1.4 مليون غرامات رعي الإبل خلال 50 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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