1.4 مليون غرامات رعي الإبل خلال 50 يوما

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، لأجل بيئة مستدامة، (121) مخالفًا لرعيهم (2794) متنًا من الإبل خلال شهر أغسطس الماضي وحتى اليوم، بإجمالي 1.4 مليون ريال، حيث يفرض الأمن البيئي عقوبة على رعي الإبل في مواقع ممنوع الرعي فيها، تتمثل بغرامة مالية قيمتها 500 ريال لكل متن.

مخالفات مسجلة

19 سبتمبر

15 مخالفًا لرعيهم 354 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة

18 سبتمبر

7 مخالفين لرعيهم 166 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة

11 سبتمبر

16 مخالفًا لرعيهم 256 متنًا من الإبل و120 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة

4 سبتمبر

19 مخالفًا لرعيهم 451 متنًا من الإبل 35 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة

28 أغسطس

20 مخالفًا لرعيهم 448 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة

21 أغسطس

14 مخالفًا لرعيهم 416 متنًا من الإبل في مواقع ممنوعة

14 أغسطس

16 مخالفًا لرعيهم 366 متنًا من الإبل 316 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة

7 أغسطس

14 مخالفًا لرعيهم 337 متنًا من الإبل و50 رأسًا من الأغنام في مواقع ممنوعة