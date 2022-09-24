شكرا لقرائتكم سيول عارمة بوادي ضيان بمحافظة المخواة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو متداول، رصدته صحيفة “ متابعات الخليج 365 “، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان السيول العارمة بوادي ضيان بمحافظة المخواة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة. توقعات الأرصاد: وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق جازان، عسير والباحة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية. وتوقع المركز، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.